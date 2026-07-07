Atacat i incendiat un buc cisterna a Ormuz després de l'impacte d'un projectil desconegut

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
L'impacte d'un projectil d'origen desconegut contra un buc cisterna, a la nit d'aquest dilluns, ha provocat un incendi a bord de la referida embarcació que es trobava a vuit milles nàutiques (uns 14,8 quilòmetres) a l'est de la localitat de Limah, a Oman, i en ple estret d'Ormuz.
"Un buc cisterna ha informat que, mentre navegava en direcció sud, va ser tocat per un projectil desconegut al costat de babord, la qual cosa va provocar un incendi", ha informat el centre d'Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO, per les seves sigles en anglès).
Per causa d'aquest incident, ha agregat l'autoritat marítima, no han estat registrades fins al moment víctimes ni tampoc cap tipus d'impacte mediambiental.