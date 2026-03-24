Atacades dues instal·lacions energètiques al centre i sud-oest de l'Iran

MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -
Dues infraestructures energètiques de l'Iran, situades a Esfahan, al centre del país, i Jorramshar, al sud-oest, han registrat danys aquest dilluns en una nova onada d'atacs emmarcada en l'ofensiva perpetrada per Israel i els Estats Units des del passat 28 de febrer.
Concretament, es tracta d'un edifici administratiu i d'una estació de gas, situats al carrer Kaveh d'Esfahan, així com del gasoducte de la central elèctrica de Jorramshar, segons ha recollit l'agencia iraniana de notícies Fars.
En el cas de les instal·lacions a Esfahan, els danys també s'han estès a altres parts de les instal·lacions de gas, així com a habitatges limítrofs. No obstant això, ha pogut ser evitada una explosió de grans dimensions atès que abans de l'atac l'estació havia estat retirada d'òrbita, d'acord amb els requisits de seguretat i en aplicació a les instruccions de defensa passiva.