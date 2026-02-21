Un atac ucraïnès deixa almenys 11 ferits, un de gravetat, a l'oest de Rússia

Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov
MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
Almenys 11 persones han resultat ferides aquest dissabte a l'oest de Rússia a conseqüència d'un atac ucraïnès amb avions no tripulats sobre la república d'Udmurtia.
El ministre de Salut de la república russa, Sergei Bagin, ha confirmat al seu compte de Telegram que l'atac s'ha saldat amb l'hospitalització de 3 d'aquests ferits: 2 en estat moderat i 1 de greu que ha necessitat d'una operació quirúrgica per a la seva estabilització.
Per la seva banda, l'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha confirmat atacs russos amb 120 drons i un míssil Iskander des de la tarda del divendres fins ara, que han deixat almenys 3 ferits al país.
Tots ells han estat identificats a la regió de Kherson, al sud-est d'Ucraïna, on ha estat impactat un minibús que circulava per la capital homònima. Un conductor i altres 2 persones més van resultar ferides però el seu estat no revesteix gravetat, segons l'administració local.