Publicat 20/03/2026 07:16

Un atac rus a Zaporíjia, a l'est d'Ucraïna, deixa una dona morta i dos ferits, inclòs un nen

Arxiu - Diverses persones es troben en la balconada d'un edifici residencial de diverses plantes danyat com a conseqüència de l'atac d'un dron rus, en Zaporíjia, Ucraïna
Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

   MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

   Una dona ha mort a la matinada d'aquest divendres i altres dues persones han resultat ferides, inclòs un nen, en un bombardeig rus que ha impactat en habitatges particulars a la regió de Zaporíjia, al sud-est d'Ucraïna, segons han informat les autoritats regionals.

   "Una dona de 30 anys ha mort i un home de 48 anys i un nen de 10 han resultat ferits", ha anunciat a xarxes socials el governador de la zona, Ivan Fedorov, que ha apuntat a dos atacs russos perpetrats durant la nit i que han destruït habitatges particulars.

   El dirigent regional ha indicat el citat balanç de víctimes, després d'haver avisat hores abans de les alertes pel vol de míssils a la regió, en una nit en la qual també s'ha registrat l'impacte d'un dron a la ciutat de Khàrkiv, al nord-est del país.

