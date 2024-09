Un atac rus deixa almenys 49 morts i més de 200 ferits a Poltava, a l'est d'Ucraïna

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys 49 persones han mort i més de 200 han resultat ferides per l'impacte de dos míssils balístics russos a la ciutat de Poltava, situada a l'est d'Ucraïna, ha informat el portaveu del Ministeri de Defensa ucraïnès, Dmitró Lazutkin.

En aquest sentit, ha especificat que a hores d'ara s'han registrat 219 ferits, una xifra que podria augmentar atès que encara hi ha desapareguts i persones atrapades sota la runa. Les tasques de recerca i rescat continuen a la zona en un intent per trobar supervivents, mentre que les autoritats han decretat tres dies de dol per les víctimes.

Prèviament, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha indicat que els projectils han impactat prop d'un centre educatiu i un hospital i ha expressat en un breu missatge el seu condol a la família de les víctimes i ha ordenat una "investigació completa i ràpida" sobre l'incident.

"Tots els serveis i recursos han estat disposats per a les operacions de recerca i rescat. Dono les gràcies a tots els qui ajudin a salvar vides", ha afirmat abans d'aclarir que els míssils han impactat "just quan la gent es dirigia a un refugi antiaeri en sentir les sirenes".

Així mateix, ha explicat que un dels edificis del centre educatiu ha estat destruït, per la qual cosa s'estima que desenes de persones podrien haver quedat sepultades sota la runa. "Gràcies a la feina coordinada de metges i els equips de rescat s'ha pogut salvar la vida de 25 persones, onze de les quals estaven atrapades", ha puntualitzat.

"L'escòria russa retrà comptes sens dubte per aquest atac", ha Zeleneski, que ha tornat a demanar als seus socis internacionals que contribueixin amb armes a "aturar aquest terror", en assenyalar que "són necessàries a Ucraïna i no en un magatzem o qualsevol altre lloc".

Per la seva banda, el Ministeri de Defensa ucraïnès ha instat la població a mantenir la calma i a confiar només en la "informació difosa a través dels canals oficials" del govern. "Qualsevol especulació sobre aquesta tragèdia és inacceptable", ha afirmat el ministre, Rustem Umérov, que ha qualificat l'incident com una "tragèdia" que mostra la "brutalitat del terrorisme rus".