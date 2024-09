Un atac rus deixa almenys 41 morts a Poltava, a l'est d'Ucraïna

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys 41 persones han mort i més de 180 han resultat ferides per l'impacte de dos míssils balístics russos a la ciutat de Poltava, situada a l'est d'Ucraïna, ha informat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que ha advertit que encara hi ha persones atrapades entre la runa.

Els projectils han impactat als voltants d'un centre educatiu i un hospital, ha indicat Zelenski, que ha expressat en un breu missatge el seu condol a la família de les víctimes i ha ordenat una "investigació completa i ràpida" sobre les circumstàncies d'aquest incident.

"L'escòria russa retrà comptes sens dubte per aquest atac", ha advertit el mandatari ucraïnès. Zeleneski ha tornat a demanar als seus socis internacionals que contribueixin amb armes a "aturar aquest terror", després d'assenyalar que aquests equips "són necessaris a Ucraïna i no en un magatzem qualsevol altre lloc".