Un "atac massiu" de drons ucraïnesos provoca un tall d'energia a la ciutat de Sebastòpol

Els sistemes de defensa aèria intercepten més d'un centenar de vehicles aeris no tripulats sobre diverses regions russes

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats russes de la península de Crimea han denunciat aquest divendres de matinada un "atac massiu" de drons ucraïnesos que, malgrat haver estat "repel·lit", ha provocat un tall d'energia a la ciutat de Sebastòpol, i fins al moment no han estat notificades víctimes.

"Dono les gràcies als nostres militars, que han repel·lit amb èxit un atac enemic massiu contra Sebastòpol. Desenes de vehicles aeris no tripulats (UAV, per les seves sigles en anglès) i més de cinc embarcacions no tripulades han estat destruïdes. Segons el servei d'emergències de Sebastòpol, no hi ha hagut víctimes", ha informat el governador, Mijail Razvozhaev, al seu canal de Telegram.

Després d'això, ha explicat que la fallada elèctrica ha estat provocada per la caiguda de les restes d'un dron sobre part de la infraestructura de la subestació elèctrica de la ciutat. Els equips d'emergències han acudit a les instal·lacions després del final de l'atac i ja han començat amb els treballs de reparació de la mateixa.

Poc després, el Ministeri de Defensa rus ha informat sobre la intercepció de 51 drons sobre Crimea i altres 44 aparells sobre la regió de Krasnodar, junt amb l'esmentada península. A més, la defensa aèria ha derrocat sis drons en Bélgorod, sis sobre el mar Negre i un a la regió de Kursk.