Un atac israelià prop d'un centre d'ajuda dels EUA deixa 26 morts al sud de Gaza

La Fundació Humanitària per a Gaza assegura que el repartiment s'ha fet "sense incidents" i acusa Hamas de mentir

Les autoritats de Gaza xifren els ferits en 115 per trets de tancs israelians contra la multitud aglomerada als voltants de Rafah

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 26 palestins han mort i 115 més han resultat ferits a mans de les forces israelianes després d'obrir foc contra persones que es dirigien a un lloc de distribució d'ajuda organitzat per la qüestionada nova fundació humanitària concebuda pels Estats Units i Israel a l'oest de Rafah, al sud de la Franja de Gaza.

L'oficina del Govern de Gaza ha proporcionat aquest matí el seu primer recompte oficial de l'incident, que ha tingut lloc als voltants del centre, i avisat que les xifres poden pujar en les pròximes hores --fonts locals apuntaven a l'agència palestina Sanad que trenta persones havien mort i 150 havien resultat ferides-- arran de la gravetat de les ferides d'algunes víctimes.

Els ferits han estat traslladats al complex mèdic Nasser de Khan Yunis, que està una mica més al nord i és un dels últims hospitals en funcionament de l'enclavament palestí.

Segons el relat dels testimonis de l'agència palestina Sanad, els tancs i drons van començar a disparar contra la població palestina que es dirigia a rebre paquets d'ajuda humanitària al lloc, a un quilòmetre de la zona de repartiment. L'exèrcit israelià no participa directament en les tasques de distribució però les seves forces estan desplegades als voltants d'aquests centres d'assistència.

En el seu primer comunicat, les autoritats de Gaza van denunciar "una nova massacre de forces d'ocupació israelianes"" en disparar "contra civils famolencs que s'havien reunit als punts de distribució d'ajuda humanitària, supervisats per una empresa nord-americana-israeliana i protegits per l'exèrcit d'ocupació, dins de les zones de contenció de la ciutat de Rafah".

Igualment, ha denunciat que Israel fa servir l'ajuda humanitària com a "eina de guerra" i ha sostingut que els Estats Units com a supervisor d'aquesta ajuda té la "responsabilitat moral i penal" d'aquests crims.

La fundació ha assegurat, per contra, que l'ajuda va ser distribuïda "sense incidents". "Som conscients dels rumors que Hamas està fomentant activament en assegurar que aquest diumenge hi ha hagut morts i ferits", segons un comunicat recollit per DPA, "que són falsos i inventats".

Tant fonts mèdiques del centre com la Mitja Lluna Roja Palestina han confirmat que l'incident ha deixat, com a mínim, més d'una vintena de víctimes mortals. "La multitud es dirigia al lloc per rebre ajuda quan les forces israelianes van obrir foc", ha fet saber un empleat de la Mitja Lluna Roja a la cadena nord-americana CNN.

L'ONG Fundació Humanitària de Gaza va ser creada aquest mateix any en el marc del pla d'Israel per instaurar un mecanisme d'entrega d'ajuda humanitària aliena al sistema de les organitzacions humanitàries internacionals convencionals amb l'argument que pretén així evitar que la gestioni i se n'aprofiti Hamas.

Tant els organismes de l'ONU com les ONG que treballen a la Franja de Gaza van rebutjar a principis de mes participar en el pla de distribució d'ajuda humanitària per a l'enclavament palestí que havien dissenyat Israel i els Estats Units, al·legant que "contravé els principis humanitaris fonamentals" d'imparcialitat, independència i neutralitat a causa del control que tindrien les forces armades israelianes.

Per la part que toca a l'exèrcit, fonts militars israelianes han explicat al Canal 12 de la televisió israeliana que el fet està "sota investigació", sense donar-ne més detalls.

Aquest dilluns, la fundació va iniciar les seves operacions a l'enclavament amb l'obertura del primer dels seus quatre punts de distribució en Rafah. A primera hora de l'endemà, mentre milers de palestins feien fila al punt d'ajuda, les forces israelianes van obrir foc, van matar tres palestins i en van ferir desenes.

La fundació va informar que va obrir un segon punt dimecres, el mateix dia en què les forces israelianes van tornar a obrir foc contra els sol·licitants d'ajuda en un dels seus punts a l'oest de Rafah, aquesta vegada van matar almenys sis palestins.