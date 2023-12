Un atac contra un comboi del CICR al Sudan deixa almenys dos morts i set ferits

L'organització humanitària cancel·la l'operació d'evacuació pels combats a Khartum

Les RSF condemnen l'atac i l'Exèrcit lamenta un fet ocorregut per "no complir les mesures acordades"

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort i altres set han resultat ferides, inclosos tres membres del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), en un atac contra un comboi humanitari a la capital del Sudan, Khartum, enmig dels enfrontaments entre l'Exèrcit sudanès i les Forces de Suport Ràpid (RSF).

L'organisme, que ha indicat que els ferits han estat traslladats d'urgència a l'hospital, ha assenyalat que el comboi constava de tres vehicles del CICR i tres autobusos amb el distintiu de la Creu Roja que estaven evacuant a més d'un centenar de civils en una operació sol·licitada i coordinada amb les parts del conflicte.

"Aquest atac és inacceptable i estem desconsolats. Estic commocionat per la falta de respecte cap a l'emblema de la Creu Roja, que ha de ser respectat i protegit de conformitat amb el Dret Internacional Humanitari", ha manifestat el director del CICR al Sudan, Pierre Dorbes, que ha subratllat que, no obstant això, la seva missió és "posar fora de perill a aquests civils".

El CICR, que ha recordat que és una organització neutral i imparcial que exerceix el seu paper d'intermediari independent de les parts, ha cancel·lat l'operació per evacuar a civils dels combats a Khartum "fins que es pugui realitzar una nova avaluació de seguretat", segons resa un comunicat.

En aquest sentit, l'organisme ha demanat la protecció immediata de tots els civils, inclosos els treballadors humanitaris i el personal mèdic, alhora que ha agregat que els civils atrapats en zones de combat han de tenir garantit per les parts del conflicte un pas segur.

"Com a intermediari neutral, el CICR està disposat a continuar aquestes evacuacions al Sudan, sempre que les parts en el conflicte respectin els emblemes de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Vermella, que mai han de ser atacats", ha conclòs.

L'EXÈRCIT APUNTA A INCOMPLIMENT DE L'ACORD

L'Exèrcit del Sudan, per la seva banda, ha lamentat l'incident, que ha atribuït al CICR per "no complir les mesures acordades" de cara a l'evacuació, que havia de passar per la ruta sud en comptes de la septentrional, i que a més es trobaven acompanyats d'un vehicle armat pertanyent a les RSF al mateix temps que es dirigia cap a posicions defensives" de l'Exèrcit.

"Els representants de l'organisme internacional no van complir amb tots els punts anteriorment esmentats, doncs (...) van ingressar a l'àrea des de la direcció sud en lloc de la direcció nord segons l'acord. (...) Un comboi de representants de l'organització acompanyat d'un vehicle armat (...) es va apropar a les nostres posicions defensives, la qual cosa va provocar que el comboi quedés exposat al foc i provoqués nombroses baixes entre els representants de l'organització", han comunicat les Forces Armades en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

"Lamentem aquest incident, ocorregut a causa que els representants de l'organització no van complir amb les mesures acordades (...) Destaquem també la necessitat d'adherir-se a qualsevol acord previ al que s'hagi arribat per evitar tots els possibles danys, ja que pot posar en risc la vida de persones", han afegit els militars.

D'altra banda, les RSF han condemnat el "mortal atac terrorista" contra un comboi que anava "clarament identificat amb banderes del CICR" i que anava escortat per diversos oficials de les seves files "com a mesura de protecció" fins a l'últim lloc de control, des d'on va continuar el seu camí "de forma independent".

"Els delegats del CICR es van veure obligats a baixar del vehicle i cobrir-se en el sòl durant un assalt que va durar més de 15 minuts. (...) L'oficial de les Forces Armades del Sudan va admetre que 'desconeixia' l'arribada autoritzada de la delegació del CICR a la zona", han assegurat les RSF en X, on també han acusat l'Exèrcit d'atacar per segona vegada un comboi del CICR.

Actualment, el Sudan ha complert més de vuit mesos de conflicte entre l'Exèrcit sudanès i les Forces de Suport Ràpid (RSF), enfrontaments que van esclatar el 15 d'abril després de les fortes discrepàncies sobre la integració del llavors grup paramilitar --ara declarat en rebel·lia en el si de les Forces Armades, que van fer descarrilar el procés de transició obert després del derrocament d'Omar Hassan Al-Bashir després de 30 anys de poder.

La guerra al Sudan ha devastat per complet el país i generat una de les majors crisis humanitàries de temps recents a Àfrica. El país suma, conflicte després de conflicte, gairebé set milions de desplaçats forçats i l'última guerra s'ha retroalimentat amb un històric conflicte intercomunitario a la regió de Darfur, escenari, segons ONG, de constants atrocitats des de l'esclat de la guerra.