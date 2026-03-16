Un atac amb drons provoca un incendi prop de l'Aeroport de Dubai

Europa Press/Contacto/Xia Xiao
MADRID, 16 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Unió dels Emirats Àrabs han informat aquest diumenge per la nit que estan treballant per controlar un foc declarat prop de l'Aeroport Internacional de Dubai, després de l'impacte d'un dron que ha impactat en un tanc de combustible en aquesta mateixa zona, blanc de diversos atacs aeris des de l'inici de les hostilitats a la regió per l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i la subsegüent resposta de Teheran contra territoris israelians i bases militars nord-americanes de Pròxim Orient.
"Les autoritats estan intervenint en un incendi provocat per un incident amb un dron en els voltants de l'Aeroport Internacional de Dubai", ha assenyalat l'Oficina de Mitjans de Dubai en un missatge publicat a les seves xarxes socials, agregant que "s'estan prenent totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots" i que, de moment, no tenen constància de ferits.
Cal recordar que dimecres passat, 11 de març, almenys quatre persones van resultar ferides per l'impacte de dos drons als voltants del mateix aeroport, trobant-se entre els afectats un bangladeshia, un ciutadà indi i dos ghanesos.