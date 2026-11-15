Un atac amb dron en Rostov (Rússia) deixa almenys un mort i quatre ferits i interromp el trànsit ferroviari

Романенко Эрик / Zuma Press / Europa Press
MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i altres quatre han resultat ferides com conseqüència d'un atac amb dron registrat durant la nit del dissabte a la regió russa de Rostov, segons ha comunicat el governador regional, Yuri Sliusar.
El mort era enginyer cap d'una subestació elèctrica local. Els ferits, tres homes i una dona, han estat traslladats a l'hospital després que fragments d'un dispositiu aeri no tripulat impactessin contra el seu vehicle en una autopista i en una gasolinera, ha detallat Sliusar en un missatge difós a través de Telegram.
L'ofensiva ha afectat dues subestacions elèctriques a Taganrog, una d'elles vinculada al subministrament energètic de les instal·lacions ferroviàries. L'impacte ha provocat un incendi en una infraestructura situada en el districte de Shubin i ha deixat sense electricitat les línies que connecten les estacions de Taganrog i Mikhailovka, la qual cosa ha obligat a suspendre la circulació de tenes.
Així mateix, un pont sobre les vies ferroviàries en el districte de Neklinovski ha sofert danys, afectant a un tram de la carretera R-280. Les autoritats han tancat el pas per aquesta infraestructura i han establert desviaments per als vehicles a través de Taganrog i Pokrovskoie. En total, cinc automòbils han resultat danyats: quatre en els voltants del pont i un altre en una estació de servei.
EL governador ha assenyalat que els sistemes de defensa antiaèria russos han interceptat 50 dron durant la nit solament en Taganrog i uns altres set districtes de la regió. Malgrat això, ha advertit que "l'amenaça de nous atacs amb dron" continua vigent.
Per la seva banda, el Ministeri de Defensa de Rússia ha elevat a 533 els vehicles aeris no tripulats ucraïnesos d'ala fixa "interceptats i destruïts" durant la matinada del dissabte al diumenge sobre territoris de diferents regions del país, així com a la República de Crimea i sobre les aigües dels mars d'Azov i Negre.
Les infraestructures de la regió ja havien estat objecte d'atacs anteriorment. El passat 8 de novembre, un altre incident va provocar danys en un pont i diverses centrals elèctriques, segons les autoritats russes.