Un atac amb dron incendia una instal·lació d'energia a la regió russa de Belgorod

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats russes han informat aquest diumenge a la nit que un atac amb dron ha incendiat una instal·lació d'energia a la regió russa de Belgorod.

El governador de la regió, Viatxeslav Gladkov, ha assenyalat que no hi ha hagut víctimes com a resultat de l'incident, mentre que ha apuntat que "la causa preliminar de l'incendi ha estat la caiguda d'un artefacte explosiu des d'un dron".

Aquest mateix diumenge, Gladkov va demanar als residents de les localitats més properes a la frontera amb Ucraïna que abandonessin casa seva davant els constants atacs de les forces ucraïneses que havien deixat dues víctimes mortals durant les últimes hores.

La regió de Belgorod ha estat objectiu de diversos atacs per part de les forces ucraïneses des de l'inici de la invasió russa el febrer del 2022, inclosos els assalts terrestres durant els últims dies que Moscou atribueix a Ucraïna, tot i que també han estat reivindicats per grups de milicians opositors al Kremlin.