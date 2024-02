Assassinat a trets el líder d'un partit regional a l'Índia

MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del partit regional Haryana Indian National Lok Dal, Nafe Singh Rathi, ha estat assassinat aquest diumenge per individus armats no identificats que van atacar el vehicle en el qual es desplaçava pel districte de Jhajjar, a l'estat indi d'Haryana.

En l'atac han mort dues persones més que de moment no han estat identificades i dues víctimes més estan ferides en estat crític, segons recull la televisió índia NDTV.

Els assaltants van arribar en un cotxe i van obrir foc abans de fugir del lloc. Els ferits van ser traslladats a l'Hospital Brahm Shakti Sanjivani, on es va certificar la mort de Rathi.

La policia de la zona s'ha mobilitzat en resposta a aquest atac i ja recopila proves i enregistraments de les càmeres de seguretat per intentar esbrinar la identitat dels assaltants.

Mitjans indis apunten al grup criminal que lideren Lawrence Bishnoi i Kala Jathedi com a possible responsable i ho vinculen a una disputa per propietat.