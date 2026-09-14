Assassinada a Mèxic una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi en una universitat de Morelos

Josue Perez / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
Una estudiant espanyola d'intercanvi va ser assassinada el dissabte a la localitat mexicana de Cuautla, situada a l'estat de Morelos (centre), segons han confirmat aquest dilluns la universitat en la qual estava estudiant al país nord-americà i la governadora de l'estat, Margarita González Saravia.
La Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos (UAEM) ha mostrat en un comunicat la seva "profunda indignació" per la mort de l'estudiant, a la qual identifica com Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 anys, que "realitzava una estada d'intercanvi acadèmic" en la institució i que "lamentablement va ser víctima de feminicidi en fets ocorreguts a la Casa de la Cultura de Cuautla".
"La Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos expressa les seves més sinceres condolences a la seva família, als seus amics, a les seves companyes i companys, a la Universitat de Granada, institució de la qual procedeix, així com al Govern i a la societat espanyola", ha assenyalat el centre universitari.