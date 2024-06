Assange torna a Austràlia després que un tribunal dels EUA hagi acceptat l'acord de culpabilitat

"Podràs sortir d'aquesta sala com un home lliure", anuncia la jutgessa

El Departament de Justícia nord-americà anuncia que el fundador de Wikileaks té prohibit tornar als EUA sense permís

MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal dels Estats Units en les Illes Marianes del Nord, territori nord-americà en l'oceà Pacífic, ha acceptat aquest dimecres l'acord de culpabilitat per espionatge del fundador de Wikileaks, Julian Assange, així com el Departament de Justícia dels Estats Units, per la qual cosa la Fiscalia ha retirat la seva sol·licitud d'extradició i el periodista podrà tornar al seu país natal, Austràlia.

"Podràs sortir d'aquesta sala com un home lliure", ha anunciat la jutgessa Ramona Manglona, després d'assenyalar que és "just" i "raonable" acceptar com a condemna els 62 mesos que ja ha complert, ja que és el temps que ha passat empresonat en una presó de màxima seguretat del Regne Unit en virtut de l'ordre d'arrest emesa des dels Estats Units.

La jutgessa ha assenyalat que no hauria acceptat l'acord si el cas se li hagués presentat al 2012, però ha sostingut que la situació al 2024 és diferent. "Vull destacar que el temps importa", ha conclòs. Així mateix, ha indicat que "un altre fet rellevant" és que el Govern ha assenyalat que "no hi ha cap víctima personal aquí", és a dir, que la publicació de la informació "no va resultar en danys físics coneguts".

Després de llegir la sentència, la Fiscalia ha retirat immediatament la seva sol·licitud d'extradició d'Assange, per la qual cosa ha pogut volar a Canberra, capital d'Austràlia. El periodista, que a la sortida del tribunal s'ha negat a parlar amb la premsa que estava present, ha pres un vol a les 13.00 hores (hora local) i arribarà a territori australià sis hores i mitja després. Allà, realitzarà una roda de premsa, que està programada per les 21.15 hores (13.15 hora peninsular espanyola) des de l'East Hotel.

PROHIBIT TORNAR ALS EUA SENSE PERMÍS

Després de l'audiència, el Departament de Justícia nord-americà ha indicat que, com a part de l'acord de culpabilitat, Assange té prohibit tornar als Estats Units sense permís, tal com resa un comunicat publicat a la seva pàgina web. A més, ha indicat que la seva declaració ha "conclòs" oficialment el cas, que es remunta al 2018, quan va ser imputat per primera vegada.

Per la seva banda, l'equip legal de l'acusat ha afirmat que aquest cas és una "victòria per a la llibertat d'expressió, destacant que ha deixat un "poderós llegat" i que la seva història ha "provocat un important" debat sobre la llibertat de premsa i la seguretat nacional. L'advocada Jennifer Robinson ha animat als seus seguidors a "seguir lluitant" contra un "precedent perillós".

"Espero que el fet que hàgim pogut alliberar a Julian Assange avui contra tot pronòstic i contra un dels governs més poderosos del món dona esperança a tots els periodistes i editors que estan a la presó a tot el món", ha declarat, després d'assegurar que es tracta d'"un gran alleujament" que "després de 14 anys de batalles legals" el reporter pugui "tornar a casa com un home lliure".