Ascendeixen a vuit els morts i gairebé 20 els ferits en atacs dels EUA contra el sud de l'Iran

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys vuit persones han perdut la vida i 19 han resultat ferides a l'Iran per causa dels atacs perpetrats durant la nit d'aquest dijous pels Estats Units contra el sud del país asiàtic, en la qual s'ha perfilat com la sisena jornada consecutiva de bombardejos contra la República Asiàtica.
L'atac que més vides s'ha cobrat ha tingut lloc al comtat de Jamir, a la província de Fars (amb prou feines separada del litoral del golf Pèrsic), on han estat bombardejats almenys sis ponts de la zona i, en ell, segons ha informat la Universitat de Ciències Mèdiques d'Hormozgan a l'últim balanç recollida per l'agència de notícies Fars, han mort almenys set persones, així com resultat ferides altres nou.
A això, la mateixa institució ha lamentat que una persona ha mort i vuit més han resultat ferides, després d'una altra onada d'atacs aeris llançada contra un barri residencial a Bandar Abbas, on una torre de comunicacions també ha resultat afectada provocant talls d'electricitat a la zona.