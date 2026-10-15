Ascendeixen a vuit els morts, entre ells quatre menors, pel pas del cicló 'Rachel' a Mèxic

Carlos A. Moreno / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El balanç de víctimes mortals pel pas dels romanents del cicló 'Rachel' pel municipi de Ensenada, a l'estat mexicà de Baixa Califòrnia, ha ascendit a vuit morts, entre els quals es troben quatre menors d'edat : així mateix, altres quatre persones continuen en qualitat de desaparegudes després de ser arrossegades pels forts corrents d'aigua derivades de la crescuda dels rierols.
El comandant de la Segona Zona Militar, el general Daniel Gallegos, ha confirmat en una roda de premsa recollida pel diari mexicà 'Zócalo' el balanç, assegurant que tots els recursos se centren ara en les tasques de recerca i rescat.
La tragèdia ha colpejat amb especial cruesa a la família Burgos, originària d'Hermosillo, capital de l'estat de Sonora, a la qual pertanyen cinc de les víctimes mortals: per la seva banda, la governadora de l'estat, Marina del Pilar Àvila, ha traslladat les seves condolences per aquestes "pèrdues irreparables".