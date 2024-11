Ascendeixen a 15 els morts per un bombardeig de l'exèrcit israelià sobre el centre de Beirut

Mitjans saudís i israelians apunten que l'atac anava dirigit contra un alt comandament de Hezbollah, en parador desconegut

Almenys 15 persones han mort i 63 han resultat ferides durant la matinada d'aquest dissabte en un atac aeri perpetrat per l'exèrcit d'Israel contra Beirut, la capital del Líban, on han resultat ferides més d'una vintena de persones, segons informacions de la Defensa Civil libanesa.

L'atac, que s'ha concentrat al barri de Basta el Faouqa, al centre de la ciutat, on els equips de recerca i rescat continuen amb les operacions d'emergència en un intent per treure amb vida d'entre la runa els que han quedat enterrats.

Entre els principals objectius de l'atac es troba un edifici residencial de vuit plantes, si bé diversos immobles adjacents també han patit danys, segons ha recollit l'agència libanesa de notícies NNA.

Tant les fonts de la cadena Al Arabiya com de l'emissora pública israeliana Kan entenen que l'atac anava dirigit contra un alt càrrec d'Hezbollah, Mohamed Haydar, membre de l'anomenat Consell de la Jihad, la cúpula militar de l'organització.

El seu parador ara mateix es desconeix, Hezbollah encara no s'ha pronunciat i el diputat libanès Amin Sherri, en el seu moment proper al partit-milícia xiïta, ha assegurat a l'agència oficial libanesa NNA que en el lloc de l'atac no hi havia cap integrant de l'organització.

Les autoritats estimen que més de 3.600 persones han mort i 15.300 més han resultat ferides en atacs israelians durant l'últim any, una situació que ha empitjorat arran de la incursió iniciada per l'exèrcit d'Israel el passat 1 d'octubre.