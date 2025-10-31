Ascendeixen a mig centenar els morts per l'huracà 'Melissa' al seu pas pel Carib

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Informació de Jamaica, Dana Morrison, ha estimat aquest dijous en 19 les víctimes mortals al seu país a conseqüència de l'huracà 'Melissa', la qual cosa eleva la xifra total de morts a prop de mig centenar al seu pas per Haití, Panamà, República Dominicana i Cuba.
"La xifra de víctimes mortals de l'huracà Melissa ascendeix ja a 19. S'han recuperat vuit cadàvers a Saint Elizabeth, dos a Saint James, inclòs un nen, i nou a West Milan", ha afirmat en declaracions recollides pel diari 'Jamaica Gleaner' en les quals ha indicat que aquesta xifra pot augmentar donat que "els equips de recerca i rescat segueixen treballant".
Aquestes noves dades eleven el balanç de morts pel temporal de vent i pluges que arrossega l'huracà 'Melissa' a 48, la majoria a Haití, on fins al moment s'han confirmat 24 morts i 18 desapareguts.