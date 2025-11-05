Publicat 05/11/2025 07:19

Ascendeixen a més de mig centenar els morts a les Filipines pel pas del tifó 'Kalmaegi'

Equips de la Creu Roja Filipina evacuen als residents de la província de Cebú després de les inundacions provocades per les fortes pluges del tifó Kalmaegi
Europa Press/Contacto/Philippine Red Cross

   MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

   La xifra de víctimes mortals a conseqüència del pas del tifó 'Kalmaegi' per les Filipines, una tempesta que es dirigeix ara cap al Vietnam i que ha provocat fortes inundacions en territori filipí, ha augmentat a 52 persones, d'acord a l'últim balanç de les autoritats locals.

   El Consell Nacional de Gestió i Reducció del Risc de Desastres (NDRRMC) ha assenyalat que dos dels morts van ser registrats a les Visayas Orientals, mentre que la resta de morts es van produir en les Visayas Centrals.

   L'organisme ha estimat en deu la xifra de ferits i en tretze el de desapareguts, al mateix temps que ha xifrat en més de 705.500 les persones afectades pel tifó, una xifra que inclou a les més de 10.900 famílies desplaçades.

