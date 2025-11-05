Ascendeixen a més de mig centenar els morts a les Filipines pel pas del tifó 'Kalmaegi'

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La xifra de víctimes mortals a conseqüència del pas del tifó 'Kalmaegi' per les Filipines, una tempesta que es dirigeix ara cap al Vietnam i que ha provocat fortes inundacions en territori filipí, ha augmentat a 52 persones, d'acord a l'últim balanç de les autoritats locals.
El Consell Nacional de Gestió i Reducció del Risc de Desastres (NDRRMC) ha assenyalat que dos dels morts van ser registrats a les Visayas Orientals, mentre que la resta de morts es van produir en les Visayas Centrals.
L'organisme ha estimat en deu la xifra de ferits i en tretze el de desapareguts, al mateix temps que ha xifrat en més de 705.500 les persones afectades pel tifó, una xifra que inclou a les més de 10.900 famílies desplaçades.