Ascendeixen a més de 60 els morts per l'incendi d'un edifici a Johannesburg

MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals a causa de l'incendi registrat la matinada d'aquest dijous en un edifici del districte financer de la ciutat sud-africana de Johannesburg ha ascendit a més de 60, segons han confirmat les autoritats.

El portaveu del Servei de Gestió d'Emergències, Robert Mulaudzi, ha especificat que fins al moment "s'han recuperat 63 cossos", mentre que 43 persones han resultat ferides.

"L'operació de cerca i rescat continua", ha manifestat en un breu missatge en el seu compte a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, per la qual cosa no es descarta que el balanç de morts pugui augmentar en les properes hores.

El foc es va originar al voltant de les 01.30 hores (hora local), encara que de moment es desconeix la causa de l'incendi, segons ha informat el portal de notícies sud-africà News24, que agrega que es tracta de l'incendi més mortífer en la història de la ciutat.