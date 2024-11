Ascendeixen a més de 230 els morts per l'ofensiva rebel contra l'Exèrcit sirià a la província d'Alep (Síria)

MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Observatori Sirià per als Drets Humans ha elevat a més de 230 les víctimes mortals per l'ofensiva a gran escala llançada per diversos grups rebels sirians, entre ells l'organització terrorista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), contra l'Exèrcit de Síria a la província d'Alep (nord).

L'organisme ha confirmat la mort de 231 persones, entre elles una vintena de civils, a causa dels combats desencadenats després de l'ofensiva 'Dissuasió a l'Agressió' llançada aquest dimecres per diferents milícies opositores al règim de Bashar Al-Asad.

Segons una nota publicada a la seva pàgina web, fins al moment han mort un total de 129 combatents de les files rebels, la majoria d'ells (109) del terrorista HTS, mentre en les forces del règim i els seus aliats els morts ascendeixen a 82. Cal destacar que entre aquests s'inclouen sis milicians iranians i 15 d'altres nacionalitats.

Així mateix han mort 20 civils, entre ells cinc nens i tres dones. La majoria d'aquests ha mort en atacs aeris russos aquest dijous a les localitats d'Al-Atareb i Izza, en zones rurals d'Alep. D'acord a les informacions de l'Observatori, els exèrcits de Rússia i Síria han llançat des del dimecres un total de 63 atacs aeris contra diferents posicions de l'esmentada província i d'Idlib.

Les autoritats sirianes han acusat a les "organitzacions terroristes armades" encapçalades per HTS de llançar "un gran atac en un front ampli", sense pronunciar-se, no obstant això, sobre possibles baixes entre les seves forces.

Aquest assalt és el primer a gran escala des que els presidents de Rússia i Turquia, Vladímir Putin i Recep Tayyip Erdogan, respectivament, anunciessin un alto-el-foc al març del 2020 després de mesos de combats. Moscou és un dels principals suports internacionals del president sirià i la seva intervenció militar el 2015 va permetre a les forces governamentals repel·lir els avanços rebels i estabilitzar els fronts.