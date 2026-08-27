Ascendeixen a més de 160 els morts per les inundacions al nord de Nepal, a la frontera amb la Xina

Europa Press/Contacto/Skanda Gautam
MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Més de 160 persones han perdut la vida a causa de les inundacions registrades al Nepal, provocades per la forta crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyenc del nord nepalès proper a la frontera amb el Tibet, a la Xina, segons han informat les autoritats del país.
La policia del Nepal ha confirmat que els cossos sense vida recuperats pels serveis de recerca i rescat ascendeixen a almenys 162, i es concentren en set districtes, la majoria d'ells, 64, a Chitwan, situat més al sud. Tot això en un context en el qual la situació ha provocat la interrupció de les comunicacions en moltes zones del país, dificultant les labors de rescat.
A això, cal sumar, segons aquest últim balanç difós pel cos policial, que almenys 41 ferits continuen sent atesos en diversos hospitals del país.
Per la seva banda, l'Autoritat Nacional de Gestió i Reducció del Risc de Desastres, citant les autoritats turístiques del país, ha xifrat en 579 els viatgers desapareguts a les zones afectades, dels quals 466 són estrangers i 113 d'origen nepalès.
Prèviament, la Junta de Turisme del Nepal havia indicat a mitjans locals que prop de 400 turistes, tots ells pelegrins que es dirigien a la muntanya Kailash, a Tibet, es trobaven en parador ignorat davant de la impossibilitat de comunicar-se a mesura que continuen les inundacions.
En el matí d'aquest dijous, el primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha informat en un missatge a les xarxes que el seu Executiu ha intensificat "des de primera hora" els treballs de recerca, rescat i ajuda humanitària a les zones afectades. Un exemple d'això ha estat el desplegament d'helicòpters no només de l'Exèrcit de Nepal sinó també del sector privat, i d'equips terrestres.
"Per ajudar als ciutadans en situació de risc, l'Exèrcit nepalès va lliurar ahir a la nit subministraments d'ajuda humanitària, entre els quals s'incloïen aliments bàsics, tendes de campanya i medicaments", ha especificat Shah.
En tot cas, les autoritats del país han demanat als turistes mantenir la calma, estar informats i seguir en tot moment les instruccions oficials de seguretat donades per l'autoritat pertinent.