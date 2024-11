Ascendeixen a gairebé 44.200 els morts per l'ofensiva israeliana contra Gaza amb 120 víctimes en dos dies

MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han denunciat aquest dissabte que el recompte de morts a causa de l'ofensiva llançada per Israel contra l'enclavament després dels atacs del 7 d'octubre del 2023 ascendeix a gairebé 44.200 després de sumar 120 víctimes mortals en només dos dies.

El Ministeri de Sanitat gazià ha indicat en un comunicat a través de les xarxes socials que s'han registrat 44.176 "màrtirs" i 104.473 ferits des de l'inici de l'ofensiva fa ja més d'un any.

Així mateix, ha indicat que durant les últimes 48 hores s'han notificat set massacres a l'enclavament palestí, per la qual cosa encara hi ha víctimes entre la runa i "als carrers, perquè les ambulàncies i els equips de Defensa Civil no hi han pogut accedir".

Les autoritats de Gaza han afirmat en diverses ocasions des de l'inici de la guerra que almenys 10.000 persones consten com desaparegudes.