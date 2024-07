Ascendeixen a gairebé 30 els morts i a més de 100 els ferits pels "massius" atacs russos a Ucraïna

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha informat que són ja 27 els morts pels "massius" atacs que l'Exèrcit rus ha estat llançat al llarg del matí d'aquest dilluns, deixant alhora més de cent ferits, entre ells diversos menors d'edat que es trobaven a un hospital infantil a Kíiv.

En una nova actualització de la situació, Zelenski ha explicat en una roda de premsa a Varsòvia junt amb el primer ministre polonès, Donald Tusk, que els atacs han aconseguit diverses ciutats, entre elles Kíiv, Dnipró, Kriví Rih, i diverses més situades a la província de Donetsk.

"Més de cent persones van resultar ferides i fins al moment se sap que 27 persones han mort en aquests atacs", un dels quals, ha denunciat, ha copejat l'Hospital Ojmatdit de Kíiv, "un dels més importants" no només d'Ucraïna, sinó també de tota la regió, mentre els nens rebien diálisis.

Hores abans, Zelenski havia denunciat que l'Exèrcit rus havia llançat "més de 40 míssils" sobre diverses ciutats, entre elles Sloviansk, Kramatorsk, així com les ja citades. Els atacs més mortífers s'han registrat a Kíiv, on 17 persones han mort i més de 60 han resultat ferides; i en el seu Kriví Rih natal, on s'han confirmat una desena de morts i altres 50 ferits.

Rússia "ha de respondre plenament per tots els seus crims: contra persones, nens, contra la humanitat en general. És molt important que el món no guardi silenci sobre això i que tots vegin el que Rússia és i el que fa", ha reclamat Zelenski.

Una d'aquestes instal·lacions danyades ha estat l'Hospital Ojmatdit de Kíiv. L'alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmat la mort de dues persones, una d'elles metge del centre, a més de 16 ferits, set dels quals són menors d'edat.

Mentrestant, a la ciutat de Pokrovsk, a la província de Donetsk, són tres els morts, tal com ha assenyalat el seu governador, Vadim Filashkin, mentre que en Dnipró s'ha confirmat una víctima mortal més, així com sis ferits.