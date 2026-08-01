Ascendeixen a 9 els morts i a 28 els ferits en un atac amb míssils balístics russos sobre Kíiv

Europa Press/Contacto/Kyrylo Chubotin
MADRID, 1 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys 9 persones han mort i altres 28 han resultat ferides, entre elles quatre nens, en un atac perpetrat durant la matinada d'aquest dissabte a mans de l'Exèrcit rus sobre Kíiv, la capital ucraïnesa, segons han informat les autoritats locals.
L'alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko, ha informat que diverses explosions han sacsejat la capital ucraïnesa després que Rússia hagi atacat amb míssils balístics almenys quatre districtes de la ciutat.
"Explosions a la ciutat! Kíiv està patint un atac amb míssils balístics", ha alertat Klitschko, qui havia confirmat que, en primera instància, "s'havia registrat una víctima mortal" a Kíiv. Una hora després, l'alcalde havia confirmat que la xifra de víctimes havia ascendit a tres, ascendint fins a nou el nombre total de morts a últimes hores de la matinada.
"Nou persones han perdut la vida a la capital com a conseqüència d'un atac enemic. Vint-i-vuit residents de Kíiv han resultat ferits, entre ells quatre nens. Disset dels ferits estan sent atesos a hospitals. La resta va rebre assistència mèdica de forma ambulatòria o al lloc dels fets", ha informat.
Durant les explosions, les Forces Aèries d'Ucraïna han confirmat que diversos "míssils balístics" es dirigien "des del nord cap a Kíiv".
L'alcalde de la capital també ha instat als residents a buscar refugi i ha informat que hi ha diversos incendis als districtes d'Holosiivskii, Darnytskii, Shevchenkivskii i Solomianskii.