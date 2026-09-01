Ascendeixen a dotze els morts pels últims atacs de Rússia contra Ucraïna, inclosos quatre a Kíiv

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Rússia reivindica un "atac massiu", mentre Zelenski recalca que és "fonamental" rebre més "capacitats antibalístiques"
MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El balanç de morts a causa de l'última onada d'atacs per part de l'Exèrcit de Rússia contra Ucraïna ha ascendit a dotze, inclosos quatre a la capital, Kíiv, segons ha denunciat aquest dimarts el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.
"En total, dotze persones han mort, entre elles un ciutadà indi, i desenes més han resultat ferides en l'atac", ha manifestat en un missatge en xarxes socials, que ha recalcat que Rússia ha usat "un nombre significatiu" de drons i míssils balístics.
Així, ha especificat que un total de quatre persones han mort i tretze han resultat ferides, al que se sumen set morts a causa d'un atac contra un dipòsit ferroviari a la regió de Kíiv. A més, hi ha hagut atacs contra Jersón, Donetsk, Zaporiyia, Járkov, Chernígov, Yítomir, Sumi, Odesa i Dnipropetrovsk.
"Un pas fronterer amb Romania ha sofert danys deliberats, així com una altra infraestructura d'exportació", ha lamentat Zelenski, qui ha apuntat que hi ha centenars de treballadors d'emergència responent als atacs, que han deixat també danys en edificis residencials i "infraestructura civil" en diversos punts del país.
"Rússia sempre planifica els seus atacs específicament per causar la major destrucció possible a la població, i només ho aconsegueix quan les seves capacitats de defensa aèria són insuficients", ha remarcat el mandatari, qui ha reiterat la seva crida als seus aliats perquè augmentin el lliurament de "capacitats antibalísticas a Kíiv".
En aquest sentit, ha reiterat que "és fonamental que aquests lliuraments augmentin aquesta tardor". "El nombre de víctimes del terrorisme rus depèn directament de cada nou paquet d'ajuda", ha resolt el president d'Ucraïna.
La Força Aèria ucraïnesa ha assenyalat en un comunicat que Rússia ha llançat durant les últimes hores 218 drons i més de 25 míssils contra el país, abans d'afegir que "les zones més afectades per l'atac són les províncies d'Odesa i Kíiv".
A més, ha remarcat que els sistemes de defensa antiaèria han derrocat dotze míssils i 187 drons, si bé han confirmat impactes en 28 punts del país, així com la caiguda de fragments de les intercepcions en altres deu àrees. "L'atac continua, atès que hi ha més de deu drones enemics en l'espai aeri", ha alertat.
REIVINDICACIÓ DE RÚSSIA
Per la seva banda, el Ministeri de Defensa rus ha reivindicat un "atac massiu" amb "armes de precisió i llarg abast" contra objectius del "complex militar-industrial i empreses d'energia i combustible" a Kíiv i la província de Kíiv, així com contra "infraestructura" a Odesa.
La cartera ha assegurat que entre les zones aconseguides hi ha "instal·lacions d'emmagatzematge d'armes i equipament militar" a Odesa, així com "un lloc fronterer i un encreuament de ferri" a Orlovka, situada a la frontera amb Romania.
En el cas de Kíiv, Moscou ha dit que les seves tropes van atacar "una empresa" encarregada de "produir components i caps explosius per als míssils de llarg abast Flamingo", així com altres instal·lacions suposadament implicades en la fabricació d'armament per l'Exèrcit d'Ucraïna.
Així mateix, les autoritats russes han informat d'un incendi i danys a la zona portuària d'Ust-Luga, al mar Bàltic, lloc en el qual el governador de Leningrad, Alexander Drozdenko, ha indicat que els serveis d'emergència estan treballant, mentre se segueix recaptant informació de les conseqüències d'aquest succés derivat d'un atac amb drons.