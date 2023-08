Ascendeixen a dos els morts i a 58 els ferits per l'explosió d'una estació de gas liquat a Romania

El fiscal informa de diverses irregularitats que haurien provocat les explosions

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Romania han comunicat que les víctimes per l'explosió d'una estació de gas liquat de petroli a Budapest ha augmentat a dos morts i 58 ferits.

Segons recull el portal de notícies romanès Mediafax, 43 dels ferits són treballadors, i tots ells han estat traslladats a hospitals --tant nacionals com a internacionals, perquè Romania no té suficients centres per tractar cremades-- per rebre tractament mèdic.

L'estació a la qual va tenir lloc l'incident no tenia autorització ambiental des de feia tres anys, tal com ha indicat l'Agència Nacional de Protecció Ambiental.

Segons el primer ministre romanès, Marcel Ciolacu, totes les estacions de gas estaran subjectes a control per a una major transparència i informació sobre irregularitats. "Quan es trobin objectes i càrregues que puguin causar pèrdues de vides humanes o posar en perill a persones, les activitats es tancaran", agrega.

El fiscal general, Alex Florenta, ha informat que s'han detectat irregularitats que haurien provocat les explosions, en observar una transferència entre dos tancs, mentre que una persona hi hauria llançat un cigarret encès a l'asfalt.