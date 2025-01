Ascendeixen a cinc els morts pels incendis a Los Angeles (EUA)

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats nord-americanes han informat aquest dimecres que han ascendit a cinc les víctimes mortals pels incendis descontrolats que estan afectant a la ciutat de Los Angeles, a l'estat de Califòrnia, mentre que el president dels Estats Units, Joe Biden, ha aprovat la declaració de desastre major en l'estat.

L'alcalde de Pasadena, Víctor Gros, ha manifestat que la comunitat ha "experimentat una tremenda tragèdia", ja que més de 100.000 persones estan sota ordres d'evacuació obligatòria i altres 100.000 estan rebent recomanacions d'evacuació perquè estan "en una zona de perill".

"Aquesta és una oportunitat perquè nosaltres, com a comunitat, com a poble, ens unim i treballem per recolzar-nos uns a uns altres. Ja sigui que t'hagis vist afectat o no, aprofita l'oportunitat per ajudar a un veí, ajudar a un amic", ha assenyalat en declaracions recollides per la cadena de televisió nord-americana CNN.

Al comtat de Los Angeles hi ha cinc incendis forestals actius, sent els més grans els de Palisades, que ha cremat més de 6.400 hectàrees, i el d'Eaton, que ha cremat al voltant de 4.300 hectàrees. També hi ha focs actius en Woodley, Hurst i Lidia.

Les autoritats desconeixen l'origen de les flames i han obert una investigació sobre aquest tema. El president, Joe Biden, que ha assegurat que les autoritats estan fent tot el possible, ha declarat el desastre major en l'estat, ordenant ajuda federal per complementar els esforços de recuperació a les àrees afectades. En la vespra, el governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom, va declarar l'estat d'emergència.