Ascendeixen a 93 els morts per les inundacions que afecten a Kenya des del març

El Govern anuncia una pròrroga de l'obertura dels col·legis fins al 6 de maig

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys deu persones han mort aquest diumenge per les inundacions que afecten al sud de Kenya des del començament de les pluges torrencials a mitjan març i que ja han deixat 93 morts i 42 desapareguts.

Les autoritats del país han xifrat en més de 37.500 les llars afectades, a les quals gairebé la meitat de famílies han hagut d'abandonar les seves cases; en 5.700 els caps de bestiar perduts i en 130 quilòmetres quadrats els cultius destruïts, segons ha publicat el portal Citizen Digital.

Alhora que els serveis de rescat segueixen treballant, el ministre d'Educació, Ezekiel Machogu, ha anunciat una pròrroga per a l'obertura dels col·legis, programada inicialment per a aquest dilluns, però que ara hauran d'esperar fins al 6 de maig per reprendre les classes.

"Els efectes devastadors de les pluges en algunes de les escoles són tan greus que serà imprudent arriscar la vida dels alumnes i el personal abans que s'engeguin mesures impermeables per garantir la seguretat adequada de totes les comunitats escolars afectades", ha declarat Machogu, segons el diari 'The Star'.

"Basant-se en aquesta avaluació, el Ministeri d'Educació ha resolt posposar la reobertura de totes les escoles primàries i secundàries una setmana, fins al dilluns 6 de maig del 2024", ha afegit.