Ascendeixen a 91 els morts pel temporal àrtic que arrasa els EUA

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 91 persones han mort com a conseqüència del temporal àrtic que arrassa els Estats Units, segons un recompte realitzat per la cadena de televisió CBS News la qual ha recopilat totes les defuncions confirmades en diferents estats.

El Departament de Salut de Tennessee ha confirmat 25 morts relacionades amb el temporal, mentre que l'estat d'Oregon ha confirmat 16, inclosos tres adults que van morir quan un arbre va caure sobre el seu automòbil, en el qual també es trobava un bebè que va sobreviure.

Els estats d'Illinois, Pennsilvània, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, Nova York, Nova Jersey i d'altres més han notificat més defuncions, encara que alguns dels casos continuen sota investigació a fi de confirmar si realment estan relacionats amb el temporal.

Alguns d'ells han advertit els conductors que tinguin especial precaució en les carreteres durant el fred intens. Tal és el cas de Mississippi, que els funcionaris han dit als seus residents que "estiguin atents al gel negre en les carreteres i que condueixin només si és necessari".

Les baixes temperatures continuaran per tot el país a principis de setmana, encara que s'espera una pujada dels termòmetres a mitjans de la mateixa, si bé el gel persistirà en algunes zones. A més, l'arribada d'aire més càlid unit a la previsió de pluges porta cert risc d'inundacions al centre-oest i al nord-est del país.

Per mantenir-se segur en aquestes condicions, els experts han recomanat posar-se diverses capes si cal sortir a l'aire lliure, tenir molta precaució en operar dispositius com els escalfadors i estar sempre atent a símptomes d'afeccions greus com la hipotèrmia.

A més de les morts, també s'han notificat corts d'energia en els estats de Pennsilvània, Califòrnia, Nou Mèxic, Indiana i a Oregon, el cas més greu, doncs va declarar l'estat d'emergència després que més de 45.000 persones es quedessin sense electricitat.