Ascendeixen a 66 els nens morts a la Franja de Gaza per desnutrició davant de la manca d'ajuda

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern palestí ha xifrat en 66 els nens morts a la Franja de Gaza arran de la desnutrició provocada pel complicat accés de la població de l'enclavament a l'ajuda humanitària que és distribuïda per la polèmica Fundació Humanitària de Gaza (GHF, per les seves sigles en anglès), l'única ONG autoritzada per a aquesta tasca que va començar a operar el 19 de maig després d'un bloqueig de més de dos mesos imposat per Israel a l'entrada de menjar i altres béns bàsics a la Franja.

L'oficina de premsa del Govern palestí ha subratllat que aquesta conducta suposa un "crim de guerra i un crim contra la humanitat" i ha acusat Israel d'utilitzar la gana contra la població per "exterminar civils, especialment nens", en un informe recollit per l'agència de notícies palestina Sanad.

L'ONG encarregada del repartiment d'ajuda, que té la seva seu a Suïssa, està emparada pels Estats Units i Israel, i és objecte de crítiques a causa de la gran quantitat de palestins morts als voltants dels seus centres per atacs de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) mentre acudien a recollir els aliments.

L'Autoritat Palestina ha condemnat el crim contra els nens a Gaza i ha posat el focus en el "vergonyós silenci internacional davant del patiment dels nens que són abandonats a la seva sort la gana, les malalties i una mort lenta".

En concret, l'informe assenyala els Estats Units, el Regne Unit, França i Alemanya com a "responsables de participar activament en aquestes greus violacions". Davant d'aquesta situació, fan una crida a l'ONU i als països àrabs perquè "intervinguin urgentment i pressionin l'ocupació perquè obri els passos immediatament", per permetre així l'entrada de menjar i subministraments mèdics que puguin salvar els nens i la resta de pacients.

Aquest divendres es va confirmar la mort de dos nens més per la desnutrició i la manca de medicaments. Mahmud Surrab, oncle de Nidal, de cinc mesos i un dels morts, argumenta que la mort del seu nebot es va deure a "desnutrició per la manca de llet" i va especificar que hi ha altres bebès a l'hospital que es troben en una situació similar o fins i tot pitjor a causa de les restriccions israelianes.

Fins a 112 nens palestins són ingressats als hospitals cada dia a la Franja per rebre tractament contra la desnutrició, segons informa l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el director general de la qual, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va qualificar la situació de "més enllà de la catàstrofe".

Igualment, Tedros va assenyalar aquest dijous que per primera vegada des del 2 de març van entrar nou camions de l'organisme internacional amb "subministraments mèdics essencials, 2.000 bosses de sang i 1.500 bosses de plasma" a l'enclavament costaner palestí.

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han xifrat aquest dissabte en més de 56.400 els morts a causa de l'ofensiva desencadenada per Israel contra l'enclavament després dels atacs del 7 d'octubre del 2023, al mateix temps que han assenyalat que la xifra de ferits supera ja el llindar dels 133.000.