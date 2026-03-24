Ascendeixen a 66 els morts en l'accident de l'avió militar estavellat al sud de Colòmbia

MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -
Almenys 66 persones han mort i 70 han resultat ferides arran de l'accident aeri registrat aquest dilluns en el departament colombià de Putumayo, al sud del país, on un avió de transport de l'Exèrcit s'ha estavellat amb 128 passatgers a bord.
Aquest augment en la xifra de víctimes mortals ho ha confirmat en roda de premsa el comandant general de les Forces Militars de Colòmbia, Hugo Alejandro López Barrero, qui ha especificat que a l'aeronau es trobaven onze tripulants de la Força Aeroespacial Colombiana, 115 homes de l'Exèrcit Nacional i dos de la Policia Nacional.
En relació amb els 66 uniformats morts, que estan en procés d'identificació, López ha especificat que sis eren integrants de la Força Aeroespacial Colombiana, 58 de l'Exèrcit Nacional i dos de la Policia Nacional, així com ha assenyalat que, en aquests moments, "estan pendents" de "situar" un total de quatre militars.