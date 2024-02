Ascendeixen a 56 els morts pels incendis a Xile

Hi ha més de 370 denúncies de persones desaparegudes a Viña del Mar



MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Xile han elevat aquest diumenge a 56 la xifra de vícitmes mortals dels incendis que afecten la regió de Valparaíso, mentre que la xifra de desapareguts supera els 370.

El governador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, i la delegada presidencial, Sofía González, han publicat el nou balanç de víctimes després de concloure la reunió del Comitè de Gestió del Risc de Desastres (COGRID), informa l'emissora Radio Bio Bio.

Sobre l'origen de la catàstrofe, Mundaca ha ressaltat que "evidentment aquí hi ha intencionalitat i, per tant, totes les autoritats exercirem el màxim rigor". Es recorrerà "totes les prerrogatives possibles per trobar els responsables, perquè els incendis s'han transformat en homicidis", ha advertit.

"Les 56 persones que han mort incloent-hi menors d'edat, homes i dones (...) no poden quedar impunes aquests homicidis i per tant, no ens pot tremolar la mà en el moment d'aplicar tot el rigor de la llei", ha subratllat. "Els perseguirem, i els buscarem i els empresonarem perquè s'han perdut vides humanes i s'han perdut béns materials que són especialment importants", ha afirmat.

Paral·lelament, Macarena Ripamontil, alcaldessa de Viña del Mar, una de les comunitats més afectades pels incendis, ha indicat que s'han rebut 372 denúncies de persones desaparegudes. "Hi ha molta gent morta. Hi ha molta gent que ho ha perdut tot i és dramàtic. En aquest moment no hi ha colors polítics. No hi ha agendes personals. Simplement ha d'existir l'afecte genuí que això surti bé des de totes bandes i posar-nos a la disposició de treballar per aquesta emergència. Els ho demano per favor. Hi ha molt dolor a Viña del Mar en aquest moment", ha declarat.

BORIC ARRIBA A LA ZONA

El president xilè, Gabriel Boric, s'ha desplaçat aquest diumenge fins a la regió de Valparaíso "per estar amb autoritats locals, víctimes de la tragèdia i sobretot per veure 'in situ' on hem de donar més i més bons suports en aquest moment tan dur".

Boric ha explicat que les prioritats són en primer lloc salvar vides; en segon, apagar incendis actius; en tercer lloc, recuperar cossos de persones mortes; en quart, canalitzar suport urgent a víctimes en albergs; en cinquè, garantir l'ordre públic amb carabiners i forces armades, i en sisè i últim, recopilar antecedents per investigar l'origen dels incendis.

Per la seva banda, la ministra de l'Interior de Xile, Carolina Tohá, ha apuntat que ja és "l'incendi que ha generat més pèrdues humanes, i probablement serà la situació d'emergència, després del terratrèmol del 2010, que més víctimes ha generat a Xile en els últims temps".

Les capacitats del Servei Mèdic Legal han estat reforçades aquestes hores, però això haurà de ser incrementat demà (diumenge), perquè probablement es veurà més demanda de feina. La PDI hi donarà suport amb la instal·lació d'11 equips investigadors, que són els que s'encarreguen de l'aixecament dels cossos i de les primeres diligències investigatives que es fan en aquests llocs", ha avançat.

També ha apuntat que de moment no tenen un aixecament complet de víctimes ni dels habitatges o infraestructures malmeses, però "a grosso modo, sabem que són 16 les viles afectades, el 30 per cent de les quals són condominis Serviu, el 70 per cent restant són 'loteos' --molts dels quals irregulars-- i campaments. En termes d'habitatges, no tenim xifres, però sabem que són milers".

HI HA "ANTECEDENTS SERIOSOS" D'INTENCIONALITAT

Tal com ho estan assenyalant altres autoritats, Tohá ha afirmat que "hi ha antecedents seriosos que apunten que l'origen del més greu d'aquests incendis, que és el de Las Tablas, podria haver estat intencional. Sempre hi ha rumors d'aquest tipus, però en aquest cas són antecedents seriosos de persones confiables".

"Això és motiu de gran preocupació, perquè un incendi que causa aquesta devastació i aquesta pèrdua de vides humanes, originat intencionalment per altres persones, és una alarma social de la més gran gravetat", ha alertat.

Per aquesta raó ha informat que la Prefectura de la Defensa Nacional ha ordenat la prohibició del transport de combustible en bidons: "Tenim indicació --com deia-- d'intencionalitat en diversos d'aquests incendis, i volem dificultar tant com sigui possible qualsevol altre intent d'activar nous focus".

"En segon lloc, queda restringida tota activitat que impliqui manipulació de foc, sigui ús de maquinària que genera calor o espurnes, o el desenvolupament de fogates en zones de risc o on hi ha l'incendi actualment", ha afegit.