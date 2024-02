Ascendeixen a 51 els morts pels incendis a Xile

MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de l'Interior de Xile, Carolina Tohá, ha declarat aquest dissabte a la nit que ascendeixen a 51 els morts pels incendis forestals que s'han estès per zones poblades de la regió de Valparaíso.

"La situació de Valparaíso és la més delicada en aquestes hores: ha estat sens dubte l'incendi que ha generat més pèrdues humanes, i probablement serà la situació d'emergència, després del terratrèmol del 2010, que més víctimes ha generat a Xile en els últims temps", ha assegurat la ministra en unes declaracions després de l'últim Comitè de Gestió i Desastres, recollides per la Radio Cooperativa.

Ha explicat que des del balanç del president del país, Gabriel Boric, quan la xifra de morts estava en 46, hi ha hagut "cinc persones mortes més, els cossos de les quals van ser recollits des de la via pública, però tenim molts antecedents i informació preliminar i encara no oficial que ens fa veure que arribarem a xifres que poden ser molt més elevades que les que coneixem actualment".

"Les capacitats del Servei Mèdic Legal han estat reforçades aquestes hores, però això haurà de ser incrementat demà (diumenge), perquè probablement es veurà més demanda de feina. La PDI hi donarà suport amb la instal·lació d'11 equips investigadors, que són els que s'encarreguen de l'aixecament dels cossos i de les primeres diligències investigatives que es fan en aquests llocs", ha avançat.

També ha apuntat que de moment no tenen un aixecament complet de víctimes ni dels habitatges o infraestructures malmeses, però "a grosso modo, sabem que són 16 les viles afectades, el 30 per cent de les quals són condominis Serviu, el 70 per cent restant són 'loteos' --molts dels quals irregulars-- i campaments. En termes d'habitatges, no tenim xifres, però sabem que són milers".

HI HA "ANTECEDENTS SERIOSOS" D'INTENCIONALITAT

Tal com ho estan assenyalant altres autoritats, Tohá ha afirmat que "hi ha antecedents seriosos que apunten que l'origen del més greu d'aquests incendis, que és el de Las Tablas, podria haver estat intencional. Sempre hi ha rumors d'aquest tipus, però en aquest cas són antecedents seriosos de persones confiables".

"Això és motiu de gran preocupació, perquè un incendi que causa aquesta devastació i aquesta pèrdua de vides humanes, originat intencionalment per altres persones, és una alarma social de la més gran gravetat", ha alertat.

Per aquesta raó ha informat que la Prefectura de la Defensa Nacional ha ordenat la prohibició del transport de combustible en bidons: "Tenim indicació --com deia-- d'intencionalitat en diversos d'aquests incendis, i volem dificultar tant com sigui possible qualsevol altre intent d'activar nous focus".

"En segon lloc, queda restringida tota activitat que impliqui manipulació de foc, sigui ús de maquinària que genera calor o espurnes, o el desenvolupament de fogates en zones de risc o on hi ha l'incendi actualment", ha afegit.