Ascendeixen a 50 els treballadors acomiadats per Google per protestar contra un contracte d'IA amb Israel

MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

La companyia tecnològica nord-americana Google ha acomiadat aquest dilluns a més de 20 treballadors, que se sumen als 28 expulsats la setmana passada, després de protagonitzar una sèrie de protestes contra el Projecte Nimbus, valorat en 1.200 milions de dòlars (uns 1.124 milions d'euros), per proporcionar serveis en el núvol i d'Intel·ligència Artificial al Govern israelià.

"Google ha pres represàlies contra més de 20 treballadors, entre ells persones que no van participar en les històriques assegudes de la setmana passada, la qual cosa eleva el total de treballadors contra els quals Google ha pres represàlies de forma vergonyosa a 50", ha publicat 'No Tech For Apartheid Campaign' (No a la Tecnologia per a l'Apartheid), organització de treballadors de Google i Amazon que demanen acabar amb el Projecte Nimbus, en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

La mateixa organització va denunciar la setmana passada que els acomiadaments són un indicador que Google "valora més" el seu contracte amb "el Govern i l'Exèrcit genocides israelians" que als seus propis treballadors, els quals també es queixen d'haver estat ignorats pels alts càrrecs de la companyia durant tres anys.

Nombrosos treballadors de l'empresa van realitzar una asseguda de deu hores a les oficines de les ciutats de Nova York, Seattle, Sunnyvale i Califòrnia, que va ser retransmesa en directe pel servei de Twitch. Fins a nou manifestants van ser arrestats després que els caps de cada filial truquessin a la Policia, segons els activistes.

Així mateix, han acusat a Google de mentir als treballadors i als mitjans de comunicació en afirmar que el Projecte Nimbus "no està dirigit a càrregues de treball altament sensibles, classificades o militars rellevants pels serveis d'armament o intel·ligència", citant un informe de la revista TIME en el qual es desvetlla que Google ha creat eines "a mesura" pel Ministeri de Defensa israeliana.

Aquest cas s'uneix a les nombroses manifestacions propalestina que s'estan produint en els darrers dies a diferents campus universitaris nord-americans, on la Policia ha realitzat desenes de detencions.