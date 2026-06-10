Ascendeixen a 45 els morts i a 17 els desapareguts pel terratrèmol registrat al sud de les Filipines

Guo Yige / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh
MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de les Filipines han elevat aquest dimecres a 45 el nombre de morts i a 487 el dels ferits per causa del terratrèmol de magnitud 7,8 a l'escala oberta de Richter registrat a la illa de Mindanao, al sud del país, mentre que la xifra de desapareguts ascendeix a 17 persones.
D'acord amb el Consell Nacional de Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMC, per les seves sigles en anglès), 33 dels decessos han estat registrats a la regió de Soccksargen, mentre que a Davao el saldo de víctimes mortals és de 12 persones, segons ha indicat un dels seus portaveus en roda de premsa.
Aquest sisme esdevingut aquest passat dilluns també ha afectat a 33.596 famílies a Mindanao i zones limítrofes, això és, 149.372 persones, així com ha provocat danys a prop de 3.000 habitatges i a això se sumen els milers de ciutadans que romanen en centres d'evacuació mentre continuen les labors de recerca i rescat, tal com recull el diari 'The Philippine Star'.