Ascendeixen a 44, inclòs un bomber, els morts en l'incendi de diversos gratacels a Hong Kong

Europa Press/Contacto/Tmhk
MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La xifra de víctimes mortals en l'incendi d'aquest dimecres en diversos gratacels de Hong Kong ha ascendit a 44, inclòs un bomber, segons han comunicat les autoritats en la matinada d'aquest dijous en una roda de premsa en la qual han afirmat que els Bombers han controlat el foc en quatre torres i segueixen intentant-ho en altres tres.
"El Departament de Bombers ha atès a 100 víctimes. 40 d'elles han estat trobades mortes en el lloc dels fets", ha afirmat el sotscap del servei d'Ambulàncies, Chow Wing Yin, que ha assenyalat que un bomber "ha mort en l'operació" d'extinció i rescat i que 4 dels ferits traslladats des de l'incendi han mort.
En una compareixença conjunta amb representants de la Policia i Bombers i retransmesa per aquests, Chow ha agregat que les ferides de 45 dels afectats han estat classificades com a "serioses", mentre que 7 bombers han resultat ferits, encara que "la seva condició és estable".