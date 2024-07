Ascendeixen a 43 els morts i a 200 els ferits pels atacs russos a Ucraïna

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha informat que han ascendit a 43 els morts i a 200 els ferits pels atacs perpetrats durant la jornada d'aquest dilluns per part de les Forces Armades russes contra territori ucraïnès, entre ells contra un hospital infantil a la capital, Kíiv.

"Avui, en diverses de les nostres ciutats ucraïneses es va declarar dia de dol en memòria de les víctimes de l'atac amb míssils russos. Va ocórrer ahir, en hora punta: més de 40 míssils de diversos tipus i un d'ells va impactar en un hospital infantil especialitzat, on van rescatar de les mans de la mort a nens amb malalties complexes, com càncer i malalties cardíaques", ha declarat.

Zelenski ha posat l'accent en que Moscou "sempre sap on impacten els seus míssils". "Un impacte directe i l'edifici de l'hospital va quedar destruït. Imagini's això: metges, gent comuna, rescatistes, tots junts netejant la runa, tractant de salvar tantes vides com sigui possible", ha manifestat en un discurs a l'Institut Ronald Reagan.

"Quant temps més podrà durar (el president rus, Vladímir) Putin? La resposta a aquesta pregunta és aquí mateix, a Washington", ha asseverat, demanant als membres de l'OTAN que prenguin "decisions fermes" en el marc de la Cimera de l'Aliança Atlàntica, que coincideix amb el 75 aniversari de la seva creació.

Els atacs van impactar diverses ciutats, entre elles Kíiv, Dnipró, Kriví Rih, i diverses més situades a la província de Donetsk. Biden ha anunciat que cinc països --els Estats Units, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos i Romania-- enviaran sistemes de defensa antiaèria Patriot a Ucraïna després de la darrera onada d'atacs. Després d'això, Zelenski ha considerat que ha començat el seu primer dia de cimera amb un "resultat tangible".