Ascendeixen a 37 els morts després de naufragar una embarcació amb turistes al Vietnam

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats del Vietnam han elevat a 37 el nombre de morts --inclòs el capità-- després de naufragar una embarcació per a turistes a la badia de Ha Long, al Vietnam, de la qual almenys deu persones més han pogut ser rescatades una vegada remolcat el vaixell.

El recompte de víctimes ha estat actualitzat després que els equips de salvament i rescat aconseguissin remolcar l'embarcació prop de la mitjanit d'aquest diumenge, quan van descobrir els cossos sense vida de quatre persones més, que encara no s'han identificat.

El sinistre, que va tenir lloc cap a les 12.55 (hora local), hauria estat causat pels forts vents que s'han registrat en aquesta zona, segons recull el portal de notícies 'Vietnam Express'.

L'embarcació 'Wonder Sea' transportava 48 turistes i cinc tripulants per la turística badia situada al nord de la costa oriental del Vietnam quan es va veure sorpresa per una tempesta. El vaixell va perdre el senyal GPS cap a les 14.05 (hora local), segons el Comitè Popular Provincial de Quang Ninh.

Després de saber la notícia, el primer ministre vietnamita, Pham Minh Chinh, ha donat ordre "urgent" als ministeris de Defensa Nacional i Seguretat Pública, així com a les agències i autoritats locals "pertinents", de desplegar tot el personal i els recursos disponibles per participar en les operacions de recerca i rescat, fent-les tan ràpides i eficaces com sigui possible.

Així, s'han mobilitzat guàrdies frontereres, armada, policia, responsables portuaris i 27 vaixells i dues llanxes de rescat, coordinats per un centre de comandament. A més hi ha bussos registrant la coberta i interior del vaixell, ara submergits. Les operacions de rescat s'han vist afectades per la pluja forta que afecta la visibilitat, encara que el mar ja està en calma.

En paral·lel, el govern provincial ha anunciat una dotació de 25 milions de dongs (prop de 820 euros) per a cadascuna de les famílies que hagin patit alguna pèrdua i una compensació de vuit milions de dongs (prop de 265 euros) per a cadascun dels supervivents ferits, a més de córrer amb les despeses d'allotjament i manutenció de les famílies afectades durant la seva estada a la localitat, ha informat el portal de notícies 'Vietnam News'.

Un dels supervivents és un nen de deu anys que ha estat ingressat a l'Hospital de Bai Chay, d'acord amb el director del centre, Li Ngoc Dung. El nen pateix múltiples lesions, però està conscient i el seu pronòstic és estable.

Un altre dels supervivents és un nen de catorze anys que va passar quatre hores sota el vaixell, aprofitant la bombolla d'aire generada per dins el vaixell tombat, segons ha destacat el sotsdirector de l'Associació d'Embarcacions de Creuer Ha Long, Bui Cong Hoan. Hi havia una reserva d'oxigen d'uns 50 centímetres d'altura, suficient perquè el nen pogués respirar. Després els rescatistes van trencar una de les finestres i van poder extreure el menor.

La badia de Ha Long té uns 1.500 quilòmetres quadrats i està trufada de gairebé 2.000 illots amb alts penya-segats reconeguts com a patrimoni de la humanitat per la Unesco; rep milions de visitants a l'any.