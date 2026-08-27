Ascendeixen a 270 els morts per les inundacions al nord de Nepal, a la frontera amb la Xina

Europa Press/Contacto/Skanda Gautam
MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Nepal han elevat aquest dijous a 270 els morts a causa de les inundacions registrades el dimecres a causa d'una forta crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyenc proper a la frontera amb el Tibet, a la Xina, un succés que deixa més de 30 ferits i centenars de desapareguts.
La Policia del Nepal ha indicat en un balanç publicat a través de xarxes socials que fins ara s'han recuperat 108 cadàvers en el districte de Chitwan, epicentre de les labors de recerca i rescat. Així mateix, ha recalcat que 33 persones han estat hospitalitzades i ha elevat a més de 3.300 els agents desplegats a les zones afectades.
A aquestes xifres se sumen almenys tres morts i prop de 560 desapareguts, entre ells 260 estrangers, en territori xinès, tal com han assenyalat aquest mateix dijous les autoritats del gegant asiàtic.
Per la seva banda, l'Autoritat Nacional de Gestió i Reducció del Risc de Desastres, citant a les autoritats turístiques del país, ha xifrat en 579 els viatgers desapareguts a les zones afectades, dels quals 466 són estrangers i 113 d'origen nepalès.
Prèviament, la Junta de Turisme de Nepal havia indicat a mitjans locals que prop de 400 turistes, tots ells pelegrins que es dirigien a la muntanya Kailash, a Tibet, es trobaven en parador ignorat davant de la impossibilitat de comunicar-se a mesura que continuen les inundacions.
En el matí d'aquest dijous, el primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha informat en un missatge en xarxes que el seu Executiu ha intensificat "des de primera hora" els treballs de recerca, rescat i ajuda humanitària a les zones afectades. Un exemple d'això ha estat el desplegament d'helicòpters no només de l'Exèrcit de Nepal sinó també del sector privat, amén d'equips terrestres.
"Per ajudar als ciutadans en situació de risc, l'Exèrcit nepalès va lliurar anit subministraments d'ajuda humanitària, entre els quals s'incloïen aliments bàsics, tendes de campanya i medicaments", ha especificat Shah.
En tot cas, les autoritats del país han demanat als turistes mantenir la calma, estar informats i seguir en tot moment les instruccions oficials de seguretat donades per l'autoritat pertinent.
La devastadora inundació i deslave hauria estat causada per "el col·lapse d'una glacera" riu amunt, segons ha indicat aquest dijous el Servei Geològic d'Estats Units (USGS), que ha declarat que les imatges per satèl·lit estudiades han portat a la conclusió que "no va tenir lloc un terratrèmol" a la zona que pugui estar vinculat amb la catàstrofe.