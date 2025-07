Ascendeixen a 24 els morts a Texas (EUA) per una sobtada inundació després de la crescuda del riu Guadalupe

Almenys vint nens d'un campament estan desapareguts

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 24 persones han mort a l'estat nord-americà de Texas després d'una sobtada inundació produïda per la crescuda del riu Guadalupe que ha arrasat diversos habitatges i ha forçat l'evacuació de tots els habitants del comtat de Kerr que residien prop de la llera.

El xèrif del comtat, Larry L. Leithal, ha actualitzat el recompte de víctimes mortals després de confirmar en una primera roda de premsa la mort d'almenys tretze persones, sense descartar que la xifra de morts i ferits vagi en augment, atès que "encara hi ha diversos desapareguts".

Per la seva banda, el sotsgovernador, Dan Patrick, ha notificat la desaparició d'un grup d'uns vint nens d'un campament, els quals encara no han pogut localitzar, informa la cadena CNN. Patrick ha assenyalat, malgrat tot, que això "no significa que estiguin perduts".

La policia del comtat ha descrit la situació com a "catastròfica". "Els que es trobin prop de rierols i el riu Guadalupe s'han de traslladar immediatament a zones més altes, i els que ja estiguin refugiats: quedeu-vos a casa vostra i no us intenteu desplaçar", ha avisat en un missatge publicat a Facebook.

Amb aquest escenari, el governador, Greg Abbott, ha subratllat que l'estat posarà "tots els recursos disponibles" a la disposició dels afectats. "La prioritat immediata és salvar vides", ha proclamat en fer-se ressò de la tasca dels serveis d'emergència que treballen a contrarellotge per localitzar persones que hagin pogut quedar atrapades.

Abbott ha assenyalat, a més, que els funcionaris locals i estatals desplegats sobre el terreny "romandran en una postura de recerca i rescat" durant tota la nit.

Fins al moment, un total de 237 persones han estat rescatades o evacuades, 167 d'elles en helicòpter, segons les declaracions del major general Thomas M. Suelzer en una roda de premsa recollida pel mateix mitjà.

El president nord-americà, Donald Trump, s'ha fet ressò de la notícia i ha titllat les inundacions de Texas de "terribles", al mateix temps que ha assegurat suport federal per assumir les conseqüències.

"És terrible. Això de les inundacions? És impactant. Encara no saben quantes persones han mort, però sembla que alguns joves han mort", ha expressat el mandatari en unes declaracions als periodistes des de l'Air Force One recollides per CNN.

En la mateixa línia, Trump ha revelat que el seu equip de govern ja treballa amb el governador per fer front a aquesta "terrible situació" i ha reiterat que "s'encarregaran d'ells" en ser preguntat sobre si hi hauria ajuda federal per als afectats.

El Servei Meteorològic Nacional manté el seu alerta taronja per inundacions i les crescudes del Guadalupe, el nivell del qual d'aigua ha aconseguit en certes parts la segona altura més elevada del seu registre històric.