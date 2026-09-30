Ascendeixen a 22 els morts per les inundacions a Tailàndia

Sun Weitong / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 30 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats tailandeses han elevat a 22 el nombre de morts en el marc de les greus inundacions que han tingut lloc durant les últimes setmanes i que deixen ja més de dos milions d'afectats en tot el país.
En aquest context, la conca del riu Mae Klong, a la província occidental de Kantxanaburi, roman sota alerta vermella per inundacions davant de l'increment del cabal alliberat des de la presa de Mae Klong, mentre els equips d'emergència han hagut d'intervenir després que una bassa a la deriva impactés contra una de les comportes de l'embassament, han informat els mitjans tailandesos.
Segons l'últim informe de situació hídrica, difós a les 06.00 hores (hora local) d'aquest dimecres, el cabal de l'esmentat riu ha arribat als 2.142 metres cúbics per segon.