Ascendeixen a 217 els morts per les inundacions al Níger

Les autoritats del Níger han xifrat en 217 els morts i 200 els ferits com a conseqüència de les inundacions de la temporada de pluges, que va començar fa més de dos mesos, per la qual cosa el Govern nigerí ha anunciat aquest dijous que ha assignat un pressupost de 12.000 milions de francs CFA (18,3 milions d'euros) per afrontar la situació.

El Níger es troba actualment en plena estació plujosa, una època que comprèn des del mes de juny fins al setembre. Fa dos anys, al 2022, es van registrar més de 190 morts, 200 ferits i 250.000 afectats. L'any passat, les inundacions van provocar mig centenar de morts, 80 ferits i 176.000 afectats, segons ha recollit l'agència de notícies ANP.

Les inundacions han afectat a més de 353.200 persones i han deixat 46.500 habitatges danyats, una pèrdua de 17.000 caps de bestiar i 21.100 tones d'aliments. També han "col·lapsat" 81 escoles i tres centres de salut, mentre que més de 400 comerços s'han vist afectats.

Davant d'aquesta situació, el líder de la junta militar del Níger, el general Abdourahamane Tchiani, ha donat instruccions per reorganitzar la partida pressupostària i ha decidit que el finançament de la gestió es garanteixi "essencialment" amb recursos propis de l'Estat "per motius" relacionats amb la reafirmació de la seva sobirania.