Ascendeixen a 17 els morts i gairebé 50 els ferits pels nous atacs de Rússia sobre Kíiv

Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov
MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha lamentat aquest dimecres el "devastador cop" que les Forces Armades de Rússia han tornat a infligir durant la passada nit a Kíiv, mitjançant un atac a gran escala que ha deixat ja 17 morts i mig centenar de ferits.
Zelenski ha incidit de nou en què es podrien haver salvat moltes vides si haguessin disposat dels míssils interceptors necessaris, en línia amb les intenses demandes que ve llançant als seus socis en les últimes setmanes, incloent les llicències que Washington ja ha concedit per fabricar Patriot.
"És molt important que els socis comprenguin que els retards en els subministraments o la falta de preparació per transferir sistemes antibalístics porten precisament a aquestes terribles víctimes i a aquesta destrucció", ha dit a xarxes socials, on ha demanat als aliats d'Ucraïna que no estiguin en disposició de realitzar aquests lliuraments, que almenys pressionin a Rússia amb sancions.