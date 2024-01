Ascendeixen a 161 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,6 a l'oest del Japó

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals a causa del terratrèmol de magnitud 7,6 registrat l'1 de gener a l'oest del Japó ha ascendit a 161 i 103 persones continuen desaparegudes, segons han confirmat aquest dissabte autoritats locals.

La prefectura d'Ishikawa, la més afectada pel sisme, ha confirmat 70 morts a la ciutat de Wajima, 70 a la ciutat de Suzu, onze persones a la ciutat d'Anamizu, cinc persones a la ciutat de Nanao, i dues persones a Noto, dues a Shika i una a Hakui.

Les autoritats locals han publicat un llistat amb els noms i edats de més d'un centenar de persones que es troben desaparegudes, mentre que continuen les tasques de cerca i rescat una setmana després del sisme, segons recull la cadena de televisió pública NHK.

Com a conseqüència del terratrèmol, a més s'han registrat més de 560 persones ferides de gravetat. S'ha registrat la destrucció de centenars d'edificis només a la ciutat de Wajima, on aproximadament 10.000 llars continuen sense subministrament d'aigua i 7.800 sense electricitat.

Per això, unes 12.000 persones segueixen vivint en centres d'evacuació i moltes zones es troben aïllades a causa de les carreteres, que estan intransitables. A això se sumen les baixes temperatures i les inclemències meteorològiques, ja que en els últims dies ha estat nevant.

El governador de la prefectura d'Ishikawa, Hiroshi Hase, ha visitat aquest dilluns el centre esportiu general, on s'ha inaugurat una instal·lació d'evacuació temporal "per garantir l'entorn de vida de les persones afectades pel desastre fins que les seves llars siguin restaurades i puguin mudar-se a habitatges temporals".

Hiroshi, que ha demanat cooperació de "els qui posseeixin instal·lacions d'allotjament", ha explicat que es donarà prioritat a les persones que requereixin cures especials, com els ancians, les persones amb discapacitat i les dones embarassades, així com als seus familiars, ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

El terratrèmol va tenir el seu epicentre a uns 30 quilòmetres al nord-oest de Wajima i una profunditat de 16 quilòmetres. El sisme va desencadenar una inusual alerta de tsunami important, encara que en el matí del dimarts tots els avisos havien estat aixecats, i s'ha vist replicat per centenars de nous tremolors.