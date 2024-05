Ascendeixen a 14 els morts pels bombardejos dels EUA i el Regne Unit contra el Iemen

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El nombre de morts a causa dels més de deu bombardejos duts a terme durant les últimes hores per l'Exèrcit dels Estats Units contra posicions controlades pels rebels houthis al Iemen ha augmentat a 14, tal com ha confirmat un mitjà controlat pel grup.

Segons les informacions recollides per la cadena de televisió iemenita Al-Masira, almenys 14 persones han mort i 30 han resultat ferides a causa dels bombardejos contra una emissora de radi en Al-Hodeida i el port de Salif, en el marc del que Washington i Londres descriuen com a resposta als atacs dels houthis contra Israel i bucs al mar Roig, el golf d'Aden i l'oceà Índic.

Per la seva banda, el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha informat sobre 13 atacs amb míssils contra posicions dels houthis "en defensa pròpia" en considerar que des de les mateixes s'estava preparant una "amenaça" contra les forces dels Estats Units, de la coalició internacional i contra els vaixells mercants que transiten la zona.

Poc abans, els militars nord-americans havien destruït 8 drons llançats pels rebels, recolzats per l'Iran i que controlen la zona occidental del país, inclosa la capital, Sanà. "Aquestes accions són necessàries per protegir a les nostres forces, per assegurar la llibertat de navegació i per fer més segures les aigües internacionals", ha indicat el CENTCOM en el seu compte de la xarxa social X.

Els houthis han llançat atacs contra territori d'Israel i contra bucs als quals atribueixen algun tipus de relació amb el país arran de l'ofensiva deslligada contra la Franja de Gaza després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que van deixar uns 1.200 morts. El grup ha promès mantenir-los fins a la fi de l'ofensiva israeliana, que ha causat fins avui més de 36.200 morts.

A més, han atacat bucs i altres béns estratègics nord-americans i britànics en resposta als bombardejos d'aquests països contra el Iemen, en una intervenció que Washington i Londres fonamenten en la seva voluntat de garantir la seguretat de la navegació a la regió.