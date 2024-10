Ascendeixen a 130 els morts als EUA pel pas de l'huracà 'Helene'

La Casa Blanca reconeix que 'Helene' podria causar "fins a 600 morts"

MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'assessora de Seguretat Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall ha reconegut aquest dilluns que l'huracà 'Helene', que de moment ha deixat 130 morts i més de mig miler de desapareguts en sis estats, podria deixar "fins a 600 vides perdudes".

"Les dades actuals que tenim és que sembla que podria haver-hi fins a 600 vides perdudes. Però no tenim cap confirmació d'això. Sabem que hi ha 600 persones que estan perdudes o desaparegudes, i aquest treball continua", ha declarat durant una roda de premsa.

Sherwood-Randall ha explicat que "hi ha molts informes que no quadren amb les xifres" però "és possible" que el balanç augmenti a mesura que continuen les operacions d'emergència davant els desastres. "És possible que veiem més persones que lamentablement van morir, però també és possible que no veiem que les xifres es disparen com la gent ha predit. Els insto a que esperin", ha dit.

Els estats més afectats han estat els de Carolina del Nord (56 morts) i Carolina de Sud (30 morts), si bé també hi ha víctimes mortals a Geòrgia, Florida, Tennessee i Virginia. De fet, el president nord-americà, Joe Biden, ha parlat aquest dilluns amb el governador d'aquest últim estat, Henry McMaster, per rebre actualitzacions sobre els esforços de resposta. El mandatari ha explicat com l'Administració Biden-Harris està brindat suport "vital" a les comunitats afectades "sense importar quant de temps es necessiti", resa un comunicat de la Casa Blanca.

L'alcalde de la localitat de Chimney Rock, a Carolina del Nord, Peter O'Leary, ha afirmat que està afrontant la "devastació total" causada per 'Helene' després que la tempesta arrasés el districte comercial. Hi ha diverses persones desaparegudes i ha destruït cases i negocis del centre. Segueix sense haver-hi cobertura i els equips d'emergència depenen de les comunicacions per ràdio, informa la CNN.