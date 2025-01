Ascendeixen a 10 els morts pels incendis forestals a la ciutat californiana de Los Angeles (EUA)

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats nord-americanes han informat aquest dijous que han ascendit a 10 les víctimes mortals pels incendis descontrolats que estan destruint barris sencers de la ciutat de Los Angeles, a l'estat de Califòrnia.

El Departament Mèdic Forense del Comtat de Los Angeles ha notificat a través d'un comunicat publicat a la seva pàgina web que ha rebut fins a les 21.00 hores (hora local, 6.00 hora peninsular espanyola) 10 morts relacionades amb els incendis.

"Tots els casos estan pendents d'identificació i notificació als familiars més propers. (...) La identificació pot portar diverses setmanes, ja que el Departament de Medicina Forense no pot acudir a tots els llocs de defunció a causa de les condicions de l'incendi i a qüestions de seguretat", resa el text.

Així mateix, ha advertit que els "mitjans tradicionals d'identificació", com les empremtes dactilars i la identificació visual, "poden no estar disponibles", a causa que alguns cossos es troben calcinats. "Això suposarà un temps major a l'hora d'identificar als morts", ha reconegut.

"El Departament de Mèdic Forense entén com d'important que és identificar a aquells perduts en els incendis forestals i està treballant diligentment, seguint els protocols de seguretat, per brindar la informació als familiars més propers l'abans raonablement possible", ha assegurat.