Ascendeix al 71% la intenció de vot dels europeus en les eleccions de juny al PE encoratjats per la inestabilitat

A Espanya creix 15 punts la voluntat d'acudir a les urnes, amb la sanitat com a tema principal de la campanya



BRUSSEL·LES, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'europeus que mostren el seu interès en participar en les eleccions europees del 6 al 9 de juny (diumenge 9 en el cas d'Espanya) ha augmentat fins al 71 per cent, un increment de deu punts pel que fa a la mateixa enquesta del 2019, segons ha mostrat l'Eurobaròmetre del Parlament Europeu de primavera.

El darrer sondeig previ als comicis europeus assenyala un interès creixent en les eleccions amb el 53 per cent dels enquestats declarant que és "important" participar en la votació, 6 punts més que a l'Eurobaròmetre anterior de finals del 2023. Mentrestant, un 60 per cent es declara interessat en les eleccions europees, 11 punts més que abans dels comicis del 2019.

L'escenari internacional més convuls, amb la invasió russa a Ucraïna i l'ofensiva d'Israel a la Franja de Gaza, està en part darrere de l'augment en l'interès i la intenció de participar, ja que el 81 per cent pensa que aquest context fa més rellevant prendre part en els comicis de juny que renovaran els 705 parlamentaris europeus.

Per països, Espanya se situa en la mitjana europea amb un 70 per cent que es declara obert a votar, això és gairebé 15 punts més que al 2019, quan el 56 per cent veia probable acudir a les urnes, mentre que la participació final es va situar en el 60 per cent.

A l'extrem contrari, a Bulgària i Estònia cau la intenció de participació i són amb el 50 i el 52 per cent, respectivament, els Estats membres on menys ciutadans es declaren proclius a votar en les europees.

POBRESA, SANITAT I DEFENSA, ELS TEMES DE LES ELECCIONS

Entre els temes més rellevants de cara a les eleccions europees se situa la lluita contra la pobresa i l'estat de la sanitat pública, si bé sorgeix amb força la qüestió de la Defensa i Seguretat del bloc, en ple debat sobre construir capacitats militars europees davant l'amenaça que Rússia estengui la guerra a territori de la Unió.

De fet, és la primera vegada que la qüestió de la Defensa apareix entre les principals prioritats dels europeus i és la prioritat de cara a les eleccions en un grapat de països, com Dinamarca, Finlàndia, Alemanya o els Països Baixos.

En el cas d'Espanya, la sanitat és el principal tema de campanya per les europees, igual que a Irlanda, Grècia o Hongria. Amb la migració i asil com a només setè tema més rellevant, i només el principal a Malta o Xipre. Pel que fa a les darreres eleccions europees, Espanya és junt amb Xipre, França i Grècia els països en els quals més ciutadans consideren que ha caigut les seves condicions de vida.

Entre altres qüestions l'Eurobaròmetre mostra també que la Defensa és el tema que més ha de reforçar-se a nivell europeu, una opinió majoritària en 15 Estats membres del bloc amb Lituània i Finlàndia al capdavant. Espanya, pel seu costat, veu la independència energètica i la seguretat alimentària com el tema en el qual ha de centrar-se la UE.